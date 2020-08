Assassino de motoboy deve ser preso nesta quarta

Horas depois de ser liberado pela polícia, saiu o mandato de prisão contra Bruno Cezar de Carvalho de Oliveira, de 24 anos que matou a tiros o motoentregador Emerson Salles da Silva, de 33 anos na última quinta-feira (13). Ele se entregou à polícia na manhã desta terça-feira (18), em Campo Grande, mas foi liberado, após prestar depoimento.

De acordo com o delegado Mikail Faria, o mandato de prisão saiu na noite de ontem (18), e a polícia ira cumprir durante o dia (hoje).

Em depoimento, Bruno confessou o crime e disse ter sido ameaçado pelo colega com quem tinha pequenos desentendimentos.

Por causa de um histórico violento, de seu colega, Brunoficou com medo da ameaça. “Bruno andava armado fazia um tempo, com medo de ser assaltado e, no calor do momento, atirou no Emerson”, disse o delegado.

O autor do crime prestou depoimento na 1ª Delegaciade Polícia de Campo Grande e foi liberado. O pedido de prisão saiu horas depois de ser liberado, segundo o delegado.

Deixe seu Comentário

Leia Também