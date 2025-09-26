Menu
Polícia

Polícia diz que trio paraguaio foi executado por dois pistoleiros

A informação da investigação é baseada em depoimentos de testemunhas, inclusive de parentes dos homens assassinados

26 setembro 2025 - 17h41Brenda Assis

As execuções de três paraguaios no começo da tarde de ontem (25), em um pequeno restaurante na Linha Internacional, em Ponta Porã, foram cometidas por dois pistoleiros, segundo apurou a Polícia Civil até o momento.

A informação da investigação é baseada em depoimentos de testemunhas, inclusive de parentes dos homens assassinados. Apesar disso, o caso segue com os detalhes ainda guardados dentro da investigação.

Os mortos foram identificados como Virgílio Fretes Mareco, de 29 anos, Aldo Gimenez Velazquez, de 30 anos, e Rodrigo Ramon Ferreira Barrios, de 30 anos e segundo relatos, e tinham acabado de chegar na cidade. 

Virgílio, 29 anos era o mais novo e tinha antecedentes por roubo qualificado e diversas proibições judiciais.

Sobre Rodrigo e Aldo Gimenes, de 30, não mais detalhes. Os três seriam de cidades diferentes, Yby Yaú, Azotey e Ciudad del Este.

Os corpos dos três paraguaios foram examinados pelo IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã na quinta-feira (25) e em seguida foram liberados para os familiares.

