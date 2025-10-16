Polícia e Vigilância Sanitária apreendem bebidas ilegais durante operação em Ribas

Vários estabelecimentos da cidade de Ribas do Rio Pardo foram fiscalizados em uma ação conjunta da Polícia Civil com a Vigilância Sanitária, durante a noite de quarta-feira (15).

Durante a ação foram apreendidas diversas garrafas de bebidas que não possuíam registro nos órgãos competentes, o que configura irregularidade conforme a legislação vigente.

A operação teve como objetivo garantir a segurança e a saúde dos consumidores, coibindo a comercialização de produtos de origem duvidosa e sem o devido controle de qualidade. A ação também visa prevenir possíveis crimes contra as relações de consumo e assegurar o cumprimento das normas sanitárias.

A Vigilância Sanitária continuará realizando inspeções de rotina, e os estabelecimentos flagrados em situação irregular poderão responder administrativa e criminalmente, conforme a gravidade das infrações constatadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também