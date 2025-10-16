Menu
Menu Busca quinta, 16 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Polícia e Vigilância Sanitária apreendem bebidas ilegais durante operação em Ribas

A ação também visa prevenir possíveis crimes contra as relações de consumo e assegurar o cumprimento das normas sanitárias

16 outubro 2025 - 14h24Brenda Assis

Vários estabelecimentos da cidade de Ribas do Rio Pardo foram fiscalizados em uma ação conjunta da Polícia Civil com a Vigilância Sanitária, durante a noite de quarta-feira (15).

Durante a ação foram apreendidas diversas garrafas de bebidas que não possuíam registro nos órgãos competentes, o que configura irregularidade conforme a legislação vigente.

A operação teve como objetivo garantir a segurança e a saúde dos consumidores, coibindo a comercialização de produtos de origem duvidosa e sem o devido controle de qualidade. A ação também visa prevenir possíveis crimes contra as relações de consumo e assegurar o cumprimento das normas sanitárias.

A Vigilância Sanitária continuará realizando inspeções de rotina, e os estabelecimentos flagrados em situação irregular poderão responder administrativa e criminalmente, conforme a gravidade das infrações constatadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem morre ao cair dentro de casa após passar mal em Campo Grande
Em MS, alvo foi na cidade de Mundo Novo
Polícia
MS fazia parte de rota clandestina para distribuição ilegal de celulares de luxo
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
TJ nega apelos e aumenta pena de Jamilzinho por mandar executar "Playboy da Mansão"
Golpe do 'falso delegado' deixa homem apavorado que perde R$ 1 mil em Campo Grande
Polícia
Golpe do 'falso delegado' deixa homem apavorado que perde R$ 1 mil em Campo Grande
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Polícia
Jovem envolvido em morte de Vandermárcio é ferido a tiros por encapuzado no Caiobá
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Mãe ajudou marido a matar e concretar filha de 5 anos em SP
Polícia
Mãe ajudou marido a matar e concretar filha de 5 anos em SP
Homem apanha do irmão a pauladas durante briga em Rochedinho
Polícia
Homem apanha do irmão a pauladas durante briga em Rochedinho
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem xinga policiais ao ser abordado por estar com som alto no Parque dos Novos Estado
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem escapa da morte ao ser alvo de disparos durante perseguição entre Sidrolândia a Campo Grande

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
O caso explodiu na segunda
Polícia
Amor ungido? Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel só de baby-doll