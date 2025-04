Polícia elucida assalto e prende ladrões de padaria em Nova Andradina

Daniel Silva Ramos, de 26 anos, vulgo Paraguai, e Gabriel Junior Lima da Silva, de 24 anos, foram presos após serem apontados como executores de um assalto a uma padaria em Nova Andradina, no dia 4 de março deste ano.

Eles foram encontrados em cidades e dias diferentes, mas a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, conseguiu elucidar o crime e realizar a prisão dos assaltantes, que confessaram o crime, mas não entregaram a arma usada no crime.

Segundo o site Jornal da Nova, os ladrões chegaram em uma bicicleta conduzida por Daniel, enquanto Gabriel desceu e invadiu o estabelecimento, usando uma balaclava e usando um revólver.

Pelas câmeras de segurança, ele rende uma cliente e chega a tomar o celular dela, mas devolve e mira todo o dinheiro existente no caixa da padaria, cerca de R$ 300. Após o ato, ele foge em destino ignorado com o comparsa.

Após as investigações, Daniel foi localizado em Terenos na última quinta-feira (3), enquanto Gabriel havia sido preso no final de março em Batayporã.