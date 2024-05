Polícia encontra 80kg de maconha em residência na 'favelinha do Jockey' de Dourados

Depois de receber denúncias sobre uma residência com grande quantidade de drogas, a Polícia Civil, por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Polícia de Dourados apreendeu mais de 80kg de maconha.

Os policiais realizaram a abordagem na região conhecida como “favelinha do Jockey" em uma área de invasão. Após alguns levantamentos a Polícia Civil conseguiu identificar o imóvel localizado na rua projetada B. No local, um jovem identificado como G.N.S de 22 fazia a "guarda".

Inicialmente ele não soube explicar os motivos de estar no local, mas após os policiais localizarem dentro do imóvel, que aparentava estar abandonado, diversas caixas e mochilas com tabletes de maconha, além de um documento seu, o rapaz informou que apenas tinha a função de cuidar do entorpecente, apontando quem seria o proprietário.

Após indicado pelo suspeito, os policiais chegaram até L. I. R. P. de 45 anos, o homem já havia sido conduzido há menos de cinco dias até a sede do SIG, depois de ser indicado como proprietário de outros 15 kg de maconha em outro imóvel. Na oportunidade ele negou qualquer envolvimento com o tráfico.

No entanto, com mais um flagrante, o homem se 24 anos e o rapaz de 22 anos foram levados para delegacia. Com eles ainda foram apreendidas duas balanças de precisão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também