Polícia encontra 85 bezerros em situação de maus-tratos em chácara de Campo Grande

Pelo menos 85 bezerros foram encontrados em situação de maus-tratos, nesta terça-feira (18), em uma chácara na região da Chácara das Mansões, proximidades com a BR-163, em Campo Grande. A ação foi designada pela Decat (Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) e a IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS).

No local havia uma casa de alvenaria composta de ampla área externa, sala, cozinha, banheiro social, dois quartos e uma suíte, que apresentava aspecto de abandono, demonstrando a pouca frequência de humanos.

Na propriedade foram encontrados cerca de 85 garrotes entre 08 e 10 meses aproximadamente, das raças gir, holandês e girolando, com indícios de subnutrição, alguns dos quais doente ou mortos em decorrência de pneumonia, conforme aferição do médico veterinário da IAGRO.

As diligências dos dois órgãos prosseguirão visando identificar o proprietário ou arrendatário da chácara e o responsabilizar criminalmente por crime de maus-tratos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também