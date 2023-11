Polícia encontra adolescentes de 14 anos que haviam desaparecido em Jardim

Duas adolescentes, de 14 anos, que estavam desaparecidas foram encontradas pelas autoridades policiais na quarta-feira (15), em Jardim. Elas estavam sumidas desde terça-feira.

Conforme as informações policiais, as equipes do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Regional de Jardim, junto com as equipes da Delegacia de Guia Lopes da Laguna, deram início as buscas assim que o desaparecimento das meninas teria sido reportado pelos familiares.

Durante as investigações foram identificados indivíduos suspeitos de fornecerem substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas para as adolescentes. Um dos rapazes acabou sendo preso em flagrante delito por fornecer e fazer uso de substância capaz de causar dependência junto às jovens.

Depois de localizadas, as adolescentes voltaram para suas casas e já estão novamente em segurança com suas famílias.

As circunstâncias do desaparecimento, a motivação por trás do ocorrido, assim como a identificação e localização de outros envolvidos, continuam sendo apuradas pela equipe da DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) de Jardim.

