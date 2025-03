Uma arma de fogo e munições foram apreendidas durante a terça-feira (4) na casa de um autor de violência doméstica, localizada na cidade de Coxim.

Conforme as informações da Polícia Civil, no dia 2 de março a vítima acionou as autoridades após ter sido ameaçada de morte por seu ex-convivente. Ela relatou que a ameaça ocorreu em posse de arma de fogo e na presença de seus filhos.

Com isso, foi solicitado apoio e a Polícia Militar imediatamente efetuou diligências e conseguiu prender o autor, porém a arma de fogo não foi encontrada, neste primeiro momento.

A delegada Andressa Vieira, representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, que foi deferido pelo Poder Judiciário. Em posse do mandado de busca e apreensão, uma equipe da 1ª DP de Coxim realizou buscas na residência do autor e encontraram uma arma de fogo artesanal de calibre 22, acompanhada de uma munição do mesmo calibre.

Com isso, ele, que ainda aguardava alvará de soltura judicial na delegacia, vai responder também por posse ilegal de arma de fogo e munição.

