Polícia encontra carro acidentado com quase 1 tonelada de maconha

Um jovem, 18 anos, foi preso transportando 979,5 kg de maconha e 1kg de haxixe nesta quinta-feira (7), em Ponta Porã, ele se acidentou durante o percurso e a droga se espalhou pela rodovia

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), uma equipe realizava rondas pela MS-164, quando se deparou com vários tabletes de maconha espalhados na rodovia.

Logo depois eles encontraram um Ford/Fusion acidentado nas margens da via, com isso os agentes realizaram rondas na região e encontraram um homem andando pela rodovia.

Na abordagem, os policiais notaram que o rapaz estava com um tablete de maconha escondido em baixo de sua roupa, ele admitiu que estava dentro do carro, mas não o conduzia, ele ainda informou que o condutor havia fugido para o lado contrário ao dele.

Dentro do veículo foram encontrados 1082 tabletes de maconha e um embrulho de haxixe, totalizando 980,5 kg de drogas. Com isso o autor foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com as drogas, para a Polícia Federal de Ponta Porã.

