Polícia encontra carro capotado às margens da rodovia em Bataguassu

Uma Mitsubishi L200 Triton, que havia sido roubada na cidade paulista de Itapecerica da Serra, foi encontrada capotada às margens da rodovia MS-395, área rural do município de Bataguassu, durante a segunda-feira (28).

Conforme as informações policias, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizava um patrulhamento ostensivo quando se depararam com o veículo fora da pista de rolamento e abandonado.

Durante checagem da numeração do chassi e motor, constatou-se ser objeto de crime ocorrido no Estado de São Paulo no dia 17 de agosto do corrente ano.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Bataguassu. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

