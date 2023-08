Polícia encontra carro carregado com contrabando avaliado em mais de R$ 380 mil

Um carro recheado com 1.600 pacotes de cigarro e outros produtos de contrabando foi apreendido na MS-164, em Ponta Porã. O caso aconteceu durante a terça-feira (8) e o condutor do veículo conseguiu fugir a pé.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizava bloqueio na rodovia, na zona rural do município, quando o condutor de um veículo Fiat Pulse ao perceber a fiscalização policial efetuou uma manobra e retornou na pista.

Foi iniciado então as diligências, para localizar o carro. Horas depois, ele foi encontrado abandonado às margens de uma estrada vicinal com um dos pneus estourado.

Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado. No interior do veículo foram encontrados 1.600 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, além de 107 litros defensivos agrícolas em galões e 79 quilos do mesmo material em sacos.

Em checagem aos agregados do veículo também foi constatado um registro de roubo, feito em maio deste ano na cidade de São Paulo (SP). O material apreendido, avaliado em mais R$ 380 mil, foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.



