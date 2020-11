Policia encontra cocaína em esgoto durante mandado de prisão

Matheus Rondon, com informações da assessoria

Na manhã desta sexta-feira (27), por volta das 6h30, policiais civis do Setor de Investigações Gerais de Três Lagoas, em cumprimento a mandado de busca domiciliar expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal local, prenderam um homem de 33 anos em uma residência no bairro Novo Oeste, condomínio Tucano. No local estaria funcionando um ponto de vendas de drogas.

Durante as buscas, os policiais apreenderam uma porção de maconha, R$160,00 em moeda corrente, bem como dez pinos de cocaína que o suspeito, dispensou na descarga do banheiro. A droga foi localizada envolta numa meia, na rede de esgoto que serve o apartamento.

Ainda foi constatado o furto de energia no local, haja vista que o medidor de energia havia sido removido e o imóvel estava sendo abastecido através de uma ligação clandestina.

O investigado, que já é conhecido nos meios policiais, recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante delito. Ele será encaminhado ao presídio local onde ficará à disposição da Justiça.

