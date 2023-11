Polícia encontra cocaína escondida em um compressor de ar adulterado em Corumbá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 16 Kg de cocaína e 105 Kg de prata, na madrugada desta quarta-feira (15), em Corumbá. Uma pessoa acabou sendo presa, depois de ser identificada como responsável pela carga.

Conforme as informações policiais, as equipes fiscalizavam a BR-262, quando abordaram um ônibus de viagem transportando 38 bolivianos com destino a São Paulo.

Durante a checagem no veículo, os policiais encontraram 105 kg de prata sem documentação de origem e sem identificação do proprietário.

Dando continuidade as verificações, os policiais encontraram um compressor de ar com indícios de alterações e peso irregular. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, foi aberto o equipamento e localizados os tabletes de cocaína.

Os policiais identificaram o dono do compressor, sendo um dos passageiros bolivianos, que confessou o transporte do material.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Corumbá.

Deixe seu Comentário

Leia Também