O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado amarrado em meio a árvores na rua Florianópolis, quase esquina com a rua Fortaleza, no bairro Santo Antônio, na manhã desta terça-feira (28).

Segundo as primeiras informações, há uma suspeita de homicídio em decorrência dos sinais aparentes de violência no corpo da vítima. Ainda não há informações sobre possíveis autores e até motivação.

O Corpo de Bombeiros esteve pelo local, mas apenas constatou o óbito do homem. A Polícia Militar também compareceu e isolou a cena do crime para dar início aos trabalhos.

A Polícia Civil está presente no local, assim como o GOI (Grupo de Operações e Investigações) e a Perícia Científica.

O caso deve ser registrado na delegacia de plantão ou na 7° Delegacia de Polícia Civil.

