Polícia encontra drogas escondidas em galpão e avaliadas em R$ 64 milhões na Capital

O Batalhão de Choque e a Força Tática de Campo Grande fizeram, na noite desta quinta-feira (13), a maior apreensão de drogas em conjunto em Campo Grande. Foram quase 840 kg de entorpecentes encontrados em um galpão na Avenida Gury Marques.

O valor de prejuízo calculado preliminarmente é de R$ 64 milhões. Ninguém foi preso na operação, mas investigações devem prosseguir.

De acordo com as informações divulgadas, uma denúncia anônima apontava para um carro descarregando as drogas no galpão.

Sabendo das características do veículo e do galpão, a Força Tática solicitou apoio do Batalhão de Choque e quando chegaram ao local, o carro já havia deixado o local, ficando apenas as drogas.

Apreendidas, toda a carga foi levada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), onde fizeram a pesagem e o cálculo do valor.

