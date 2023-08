Polícia encontra maconha avaliada em R$ 3 milhões durante fiscalização na BR-487

Um entreposto, local para guardar a droga, foi fechado nesta quarta-feira (9), no Assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí. Uma caminhonete furtada também foi recuperada no local. Ninguém foi preso na ação e uma carga de maconha avaliada em R$ 3 milhões acabou sendo apreendida.

Conforme as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) fazia bloqueio na BR-487, acesso à comunidade, quando o condutor do veículo que seguia sentido assentamento/rodovia retornou na pista.

Em diligências os policiais localizaram a caminhonete abandonada próxima a uma residência. Em checagem a placa do veículo, os policiais constataram que eram falsas. Na residência, que não tinha morador, foram encontrados diversos fardos de maconha, que totalizaram mais de 1,3 tonelada do entorpecente.

O material apreendido, avaliado em quase R$ 3 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.



