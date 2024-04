Polícia encontra mais de 350 animais em situação de maus-tratos em 'ONG' da Capital

Mais de 350 animais foram encontrados em uma casa localizada na Rua Santa Catarina, Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, durante a manhã desta sexta-feira (19). Por conta disso, uma empresaria de 54 anos foi conduzida para a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), PMA (Polícia Militar Ambiental).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelas autoridades, denúncias anônimas levaram as equipes da Decat até o local. No imóvel, alguns gatos estavam presos em gaiolas, outros soltos. O espaço funcionaria como uma ONG (Organização Não Governamental).

Cerca de 300 cachorros foram localizados. Vários órgãos foram acionados para atender a ocorrência, como: CCZ (Dra Cláudia e dois servidores), Vigilância Sanitária, Auditor Fiscal do Trabalho, PMA (Polícia Militar Ambiental).

Apesar da apreensão dos animais e da mulher, os policiais da Decat não chegaram a relatar a situação dos animais presentes no local.

Vizinhos teriam chamado as autoridades depois de verem um possível filho de macaco, que estaria dentro do imóvel. Os policiais apenas disseram que o animal não foi encontrado no momento do flagrante.

A autora passará por audiência de custódia. O caso está sendo registrado como quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

