Polícia encontra mais de 548kg de carne estragada em mercado de Miranda

Mais de 548 kg de carne imprópria para consumo, que estavam sendo comercializados em um mercado do município de Miranda, foi apreendida na manhã desta quarta-feira (25).

Conforme as informações policiais, uma denúncia encaminhada à ouvidoria da IAGRO levou a Polícia Civil, por meio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), a fazer diligência no estabelecimento.

No local acabou sendo constatado que a empresa não possuía autorização do SIM (Serviço Municipal de Inspeção), para fracionamento de alimento, bem como alguns produtos não estavam armazenados da forma e na temperatura correta.

Além dos equívocos no armazenamento a fiscalização constatou falta de higiene, e acesso de animais na área de produção de charque. Outra irregularidade foi a ausência de identificação e data de envasamento e validade em carnes.

A empresa foi multada e os alimentos descartados.

