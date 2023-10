Polícia encontra ossada humana em fazenda da fronteira

Uma ossada humana foi encontrada em uma fazenda no município de Bella Vista Norte, do lado paraguaio na fronteira com Mato Grosso do Sul, durante a tarde de terça-feira (17). O esqueleto seria de uma mulher com idade entre 50 e 60 anos, morta há cinco anos, mas que ainda não foi identificada.

Conforme as informações iniciais, a área tem influência do grupo EPP (Exército do Povo paraguaio). A suspeita é de que a ossada seria do ex-vice-presidente paraguaio Oscar Dênis, que está desaparecido após ser sequestrado.

A investigação sobre os restos mortais, está sendo feita pela Polícia Nacional do Paraguai, com o apoio de uma odontóloga e uma arqueóloga.

O sequestro do político ainda é um mistério para as autoridades paraguaias que até hoje investigam o caso. Oscar Denis foi levado por uma milícia formada por membros do grupo guerrilheiro EPP (Exército do Povo Paraguaio)

Ele estava em uma caminhonete na fazenda Tranquerita, cerca de dez quilômetros da cidade de Yby Yaú, Concepción, nas proximidades de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul. Denis estava acompanhado pelo capataz, de etnia indígena, Adélio Mendonza, de 22 anos.

Segundo relatos de Adélio, que foi libertado um mês depois, no dia do sequestro eles foram rendidos por seis pessoas que usavam uniformes militares camuflados e estavam armados com rifles.

