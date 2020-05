Polícia encontra quase 500 mil maços de cigarros em caminhão abandonado

Quase 500 mil maços de cigarros foram encontrados dentro de um caminhão abandonado na BR-163 em Jaraguari, nesta segunda-feira (25).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizam rondas pela rodovia quando avistaram o caminhão abandonado e foram fiscalizar o veículo, que ainda estava com as chaves no contato.

Após a fiscalização, os PRFs encontraram 442 mil maços de cigarros contrabandeados. Os agentes também constataram que as placas do veículo estavam adulteradas.

O veículo e carga foram encaminhados à Receita Federal em Campo Grande (MS).

Deixe seu Comentário

Leia Também