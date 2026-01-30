Polícia encontrou 15 cápsulas em atentado que deixou dois feridos no Aero Rancho

As autoridades que estiveram presentes na Avenida Graciliano Ramos, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, encontraram cerca de 15 projéteis de arma de fogo que foram disparados contra dois homens, de 26 e 28 anos, na noite desta quinta-feira, dia 29.

A tentativa de homicídio aconteceu em frente a alguns estabelecimentos e teria sido provocada por um homem que estava em uma bicicleta, que fugiu em direção ao bairro Parque do Lageado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, as duas vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo, sendo a primeira vítima atingida cinco vezes e sendo socorrida em estado grave. Já o outro homem foi ferido nas costas e o projétil transfixou pelo abdômen.

A motivação ainda está sendo apurada pela polícia, mas as diligências seguem sendo realizadas, principalmente pela 10° Batalhão de Polícia Militar.

No local foram apreendidos 15 estojos de munição, 2 projéteis e 1 carregador de pistola. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

