Polícia esclarece que motorista de aplicativo não roubou passageiro

Após investigações realizadas pela Polícia Civil, foi constatado que o caso de um suposto motorista de aplicativo que teria roubado um passageiro, durante uma corrida paga em Campo Grande, não é verdadeiro.

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) divulgou uma nota informando que foi iniciada uma investigação após circulação de notícias, que um motorista de aplicativo teria roubado um passageiro no dia 16 de julho.

Como relato no Boletim de Ocorrência (B.O) do suposto crime, o passageiro teria solicitado uma corrida do bairro Guanandi até a Vila Piratininga, e teria sofrido o assalto no meio do caminho.

De acordo com a Polícia Civil, “toda a ocorrência já foi esclarecida, e que um dos envolvidos possui doença psiquiátrica, o quê foi prontamente esclarecido por familiares”.

