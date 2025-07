Polícia estoura depósito com vários produtos de contrabando no Santo Eugênio

Policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) encontraram um depósito contendo vários itens de contrabando e descaminho na Vila Santa Eugênio, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (10). Dois homens, de 20 e 28 anos, foram levados para a delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe recebeu informações de que um depósito estava possivelmente escondendo drogas, pois havia movimentação intensa de pessoas.

Os policiais foram até o local e quase abordaram um veículo que estava saindo do local, mas os suspeitos empreenderam fuga. Na frente do depósito, haviam dois indivíduos que foram abordados.

Eles explicaram que estavam apenas para receber e despachar os produtos, não sabendo dizer quem seria o proprietário do depósito. No local, estavam diversas caixas com perfumes, relógios e dispositivos de internet.

Ambos foram levados para a delegacia, assim como os produtos apreendidos na ação policial.

O caso foi registrado como descaminho.

