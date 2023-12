Polícia faz 'batida' em boate de Dourados após denúncias de exploração sexual

Na primeira semana do mês de dezembro de 2023, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade de Dourados, foi noticiada pelo Ministério Público do Trabalho, requisitando a apuração de denúncias quanto à exploração sexual e casa de prostituição envolvendo uma “boate” em Dourados.

Diante da requisição, foram feitas apurações iniciais coletando informações sobre o local e a relação com outras “boates” com nomes similares ou de mesmo proprietário.

Para fins de apuração, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão no local, cujo Mandado foi devidamente expedido pela 1ª Vara Criminal de Dourados. Então, na última quinta-feira (21), a equipe de investigação da DAM e da 2ªDelegacia de Polícia de Dourados, cumpriram a diligência.

No local, foram feitas entrevistas com as colaboradoras e gerente do local, além de conferência de documentação e comandas, que foram apreendidas para fins de investigação. As investigações sobre os fatos continuam.

