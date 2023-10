Polícia fecha açougue que vendia alimentos vencidos há mais de 1 ano em Corumbá

Nesta quinta-feira (26), um açougue com alimentos vencidos há mais de um ano foi fechado pelas autoridades, em Corumbá. O local armazenava 300 ovos sem procedência e 275 kg de alimentos impróprios para o consumo.

Conforme a Polícia Civil, o proprietário foi surpreendido produzindo linguiça artesanal e fracionando alimentos sem autorização do Serviço Municipal de Inspeção (SIM) e sem o alvará da vigilância sanitária.

A ação encontrou muitos alimentos deteriorados, embalados sem: etiquetas, data de validade e outras informações obrigatórias. No local os policiais e fiscais apreenderam alimentos vencidos há mais de um ano, observaram vazamentos e infiltrações no ambiente onde os alimentos eram produzidos.

Na operação foram apreendidos 275 kg de alimentos impróprios para consumo e 300 ovos sem origem. A ação da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em conjunto com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), resultou no fechamento do estabelecimento.

O proprietário de 49 anos foi encaminhado para a Primeira Delegacia de Corumbá e deverá responder por vender alimentos impróprios para consumo e por produção clandestina de embutidos.

