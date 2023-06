Polícia fecha 'depósito' de droga e apreende quase 2 toneladas de maconha

A Polícia Federal apreendeu na tarde de sábado (17) aproximadamente duas toneladas de maconha em uma casa no município de Ponta Porã.

O local da apreensão era utilizado por organização criminosa internacional como depósito, onde a droga era embalada, pesada e armazenada para posterior transporte.

As investigações continuam em andamento, com vistas a identificar os responsáveis pela utilização do depósito e pelo armazenamento da droga.

