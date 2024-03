Três pessoas foram detidas pela Polícia Civil, por intermédio das equipes da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), na tarde de quarta-feira (20), em Campo Grande, durante a operação Pré-Páscoa “Easter”.

Conforme as informações policiais, as equipes estavam fazendo diligências em dois possíveis desmanches de veículos furtados. Nos locais, as equipes tiveram sucesso em recuperar cinco motos levadas nos últimos dias, uma delas desmanchada já com numeração de chassi e bloco do motor suprimidos.

O morador de um dos locais admitiu os furtos afirmando que que desmanchava as motocicletas para venda das peças, sendo autuado em flagrante delito. O autor preso foi encaminhado para audiência de custódia.

Outras duas pessoas encontradas em outra residência, utilizada como desmanche, portavam porções de maconha e uma balança de precisão, sendo também autuados em flagrante e encaminhados à audiência de custódia, um menor de idade identificado como autor de dois dos furtos também foi localizado e conduzido até a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ).

Ao todo foram três autuados em flagrante delito por tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e corrupção de menores e 5 veículos recuperados.

