Polícia fecha rinha de galo e resgata 86 animais em chácara de Terenos

Cinco pessoas foram presas e 86 galos de rinha acabaram sendo resgatados ao ser encontrados em situação de maus-tratos. O flagrante aconteceu durante a tarde de domingo (3), em uma chácara localizada na região de Terenos, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental) receberam denúncias anônimas sobre uma rinha de galos. A denuncia apontava ainda que o evento reunia diversos participantes e envolvia apostas ilegais durante as disputas entre os animais.

Após levantamento realizado pela equipe de inteligência, as equipes da PMA chegaram até o local e flagraram o crime em andamento. Nos fundos da propriedade, várias pessoas consumiam bebidas alcoólicas e assistiam às lutas entre galos promovidas em ringues improvisados.

No total, foram encontrados 86 galos, todos em condições de maus-tratos. Os animais que não estavam em combate estavam confinados em gaiolas de madeira inadequadas, sem acesso à água e alimentação, em desacordo com o Art. 32 da Lei Federal nº 9.605/1998. Um dos galos foi localizado morto, escondido nos fundos do galpão.

Um dos homens presentes no evento se identificou como proprietário da chácara e organizador da rinha. Com sua autorização, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram uma espingarda cartucheira calibre 36, modelo 651 Remington CBC, além de 18 cartuchos intactos, espoletas, pólvora e cartuchos deflagrados, todo o material de posse do organizador.

Durante a abordagem, foram identificados outros quatro homens como tutores dos galos utilizados nas rinhas. Eles também portavam quantias em dinheiro que seriam utilizadas para apostas.

Diante dos fatos, os cinco envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Foram lavrados autos de infração ambiental, sendo aplicada multa de R$ 54,4 mil ao organizador e R$ 3,6 mil aos outros quatro envolvidos, cerca de R$ 900,00 para cada.

O proprietário da chácara também foi autuado por posse irregular de arma de fogo. Os animais permaneceram sob a responsabilidade dos respectivos tutores, na condição de fiéis depositários, até que sejam recolhidos após os trâmites legais.

