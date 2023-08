Polícia Federal apreende arma e munições de comércio ilegal em Campo Grande

Sarah Chaves, com informações da PFMS

A ação da Polícia Federal realizada na tarde de terça-feira (15), contou com a fiscalização em comércio de armas e munições na cidade de Campo Grande.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma empresa especializada de equipamentos de caça e pesca, onde, conforme a PF, ficou evidenciado o comércio ilegal de munições de arma de fogo, no decorrer da ação.

Duas pessoas foram presas em flagrante e conduzidas à Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. Durante as buscas foram apreendidas diversas armas e munições.

