Polícia Federal apreende combustível ilegal contrabandeado em Corumbá

Sarah Chaves, com informações da PFMS

Foi realizada na manhã desta segunda-feira (4), pela Polícia Federal, a operação Challenge para combater o contrabando de combustível na região noroeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade de Corumbá e os policiais federais flagraram o contrabando, no momento em que ocorria o abastecimento de um caminhão com combustível inserido ilegalmente no país.

Durante a ação houve a apreensão de grande quantidade de combustível, documentos e celulares e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Corumbá, um brasileiro e dois estrangeiros que estavam no flagrante.

O nome da operação faz alusão ao grande desafio que tem sido para a polícia desarticular a organização criminosa por trás dos recorrentes crimes lavagem de dinheiro, contrabando e tráfico de drogas.



