Polícia Militar apreende drogas avaliadas em R$7 milhões em Aral Moreira

Na noite da última sexta-feira (15), as equipes de Policiais Militares do 4° BPM com o apoio da Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira, realizaram operação em um sítio no distrito de Vila Marques, município de Aral Moreira, onde foram apreendidos 3.495,6 kg de maconha.

De acordo com apurações do portal Ponta Porã Informa, a droga estava embalada e espalhada pelos cômodos da casa e foi avaliada em cerca de R$ 7 milhões de reais, causando um prejuízo significativo ao crime organizado.

A apreensão de 3,5 toneladas de maconha é um importante resultado para a segurança pública da região. Essa droga seria distribuída para outros municípios, causando danos à saúde e à segurança da população.

Deixe seu Comentário

Leia Também