Polícia Federal combate fraude em vendas de aparelhos eletrônicos

Para cumprir mandado de busca e apreensão em desfavor de um casal suspeito de manter em depósito uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos fruto de descaminho, a Polícia Federal realizou nesta terça-feira (2) a Operação Caminho Oculto.

A investigação teve início quando o casal investigado foi preso em flagrante na cidade de Três Lagoas por transportarem, cerca de R$ 300.000,00 em equipamentos eletrônicos sem a nota fiscal. A mercadoria estava oculta no interior do tanque de combustível do veículo.

As investigações evidenciaram que o casal comete o crime com frequência. O nome da operação decorre do crime de descaminho e também devido ao modo de ocultação da mercadoria, extremamente ardiloso.

