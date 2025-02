Polícia Federal deflagra operação contra fraude no restaurante da UFMS de Três Lagoas

Durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Federal deflagrou a operação “Lucro Espúrio” contra os crimes de peculato e fraude em contrato administrativo da Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um no campus da UFMS de Três Lagoas e outro na residência de um investigado, para apreensão de materiais que possam ajudar na correta identificação do crime.

As medidas cautelares foram deferidas pelo Juízo Federal de Garantias da 3ª Vara de Campo Grande, após a investigação ter começado no dia 24 deste mês, em decorrência do encaminhamento de ofício da UFMS para a Polícia Federal indicando a suspensão de contrato administrativo por suspeita de fraude e desvio de recursos públicos.

A medida inicial foi então o fechamento do Restaurante Universitário do campus. No local, eram disponibilizadas refeições subsidiadas pelo governo federal aos alunos que demonstrassem necessidade, como forma de estimular o estudo universitário.

Diante da divulgação midiática da situação, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal trabalharam de modo integrado e apresentaram representação conjunta pela expedição de mandados de busca e apreensão, com objeto de tentar evitar a destruição de provas pelos envolvidos.

Dentre os vídeos encaminhados pela UFMS, mostra que mesmo após o estabelecimento encerrar suas atividades, continuava registrando a disponibilização de várias refeições, como se ainda houvessem alunos no local, a fim de superfaturar o contrato administrativo e, assim, aumentar ilicitamente o lucro obtido, através da apropriação indevida das verbas da Universidade Federal.

As investigações também apontam que, todos os dias, após o fechamento do refeitório, os envolvidos passavam mais de 100 carteirinhas estudantis, simulando que haviam alunos adquirindo a refeição subsidiada pela Universidade Federal.

Durante as buscas foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e um veículo automotor.

O nome da operação faz alusão ao modo reprovável de obtenção de lucro, aparentemente utilizado no caso.

