Polícia Federal deflagra operação contra peculato e corrupção de um juiz do trabalho em MS

Durante as primeiras horas da manhã de hoje (14), a Polícia Federal deflagrou a Operação Amicus em Campo Grande e Dourados, durante investigação de suspeita de crimes de peculato e corrupção por parte de um juiz do trabalho e outros envolvidos.

Conforme as informações policiais, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas duas cidades, todos expedidos pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região.

A investigação também resultou sequestro de bens dos investigados, no valor de mais de R$ 1,4 milhão.

"Os trabalhos investigativos tiveram início após comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, sobre possíveis fraudes processuais praticadas por um magistrado do trabalho, em conluio com particulares, no período de 2017 a 2024", relata a Polícia Federal em nota.

