Polícia Federal deflagra operação contra venda de pneus importados ilegalmente na Capital

Para tentar combater a comercialização de pneus importados ilegalmente, a Polícia Federal deflagrou duas operações durante a manhã desta quarta-feira (16), em Campo Grande. As ações, denominadas Tatu-Bola e Bad Tires, contaram ainda com o apoio da Receita Federal.

Conforme as informações policiais, as investigações apontaram que os pneus eram transportados de forma irregular, com uma unidade inserida dentro da outra (técnica conhecida como “bola”), o que provoca deformações nas estruturas e compromete a segurança dos produtos.

A prática é considerada ilegal e coloca em risco a integridade dos consumidores, uma vez que pode vir a causar acidentes.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito centros automotivos e em residências ligadas aos responsáveis pelas empresas investigadas. A Polícia Federal não passou informações sobre prisões.

