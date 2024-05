Polícia Federal divulga balanço de operações contra organizações criminosas em MS

Saiba Mais Polícia JD1TV: PF monta operações contra organizações especializadas no tráfico de drogas e arma

Foi divulgado na noite de quinta-feira (16), um balanço parcial relacionado as Operações Sordidum e Prime realizadas em Mato Grosso do Sul e em outros dez Estados, com intuito de desmantelar organizações criminosas especializadas no tráfico de drogas e tráfico de armas, mas também que cometeram diversos crimes, entre eles, tortura, falsificação de documentos públicos e evasão de divisas.

Ao todo, a Polícia Federal prendeu 26 pessoas foram presas. Além dos detidos, foram localizadas a apreendidas duas submetralhadoras, uma espingarda calibre12, um revólver, cinco pistolas, dinheiro em espécie, joias e relógios.

Além de ações em Mato Grosso do Sul, outras frentes trabalham simultaneamente nos estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraíba e São Paulo, segundo divulgado em nota pela corporação.

Foram cumpridos 100 mandados, divididos em 64 de busca e apreensão, 25 de prisão preventiva e 11 de prisão temporária. No mais, agentes cumprem também sequestro de cerca de 90 imóveis identificados e bloqueio de bens e valores contra 80 pessoas e empresas envolvidas nos crimes.

Conforme a nota, o grupo investigado remetia as drogas do Brasil para países da América Central e durante os três anos de investigação, estima-se que foram transportadas 6 toneladas de cocaína.

"Para movimentação e ocultação dos valores e bens, o grupo utilizava doleiros atuantes na fronteira do Brasil com países vizinhos, além da criação de empresas de fachada, negócios dissimulados e pessoas interpostas", diz trecho da nota.

