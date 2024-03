Polícia Federal divulga simulações das possíveis aparências dos fugitivos de Mossoró

Entrando no 27º dia de buscas por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, a Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira (11), simulações que mostram possíveis aparências e disfarces dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossor , no Rio Grande do Norte

Os dois escaparam da cadeia no dia 14 de fevereiro, na primeira fuga da história do sistema prisional federal, criado em 2006.

Segundo a Polícia Federal, as equipes trabalham com as novas possibilidades visuais com as projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces que foram elaboradas por papiloscopistas do setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Identificação (INI) da PF, em Brasília.

Com a simulações, objetivo é facilitar o trabalho de buscas e o apoio da população com informações sobre os fugitivos. Quem repassar informações que levem à recaptura dos foragidos pode ganhar uma recompensa de até R$ 30 mil.

A operação para recaptura envolve mais de 600 agentes de segurança, que atuam de forma integrada. São policiais federais, rodoviários federais, militares e civis, além da Força Nacional.

Uma nova suspeita de integrar uma rede de apoio aos fugitivos montada pela facção Comando Vermelho foi presa na última sexta-feira (8), em Fortaleza, no Ceará, ela integra o grupo de outras cinco pessoas investigadas.

