Polícia Federal faz operação agora em Corumbá

A Polícia Federal (PF), realiza na manhã desta terça-feira (6), em Corumbá, a Operação Offset cujo alvo é a investigação de desvio de dinheiro na gestão municipal da cidade.

Segunda informações, a operação realizada buscas em três locais da cidade, uma na casa do secretários Municipal de Infraestrutura, Ricardo Ametla, outra na casa do advogado e assessor especial do gabinete do prefeito Marcelo Iunes, Edson Pane, e na casa do irmão do prefeito Márcio Iunes.

A ação conta com a participação de 50 policiais federais que cumprem 12 mandados de busca e apreensão em Corumbá e em Campo Grande, expedidos pela 1ª Vara Federal de Corumbá.

A investigação teve início após o recebimento de denúncias apontando a ocorrência sistemática de desvios de recursos públicos no Poder Executivo Municipal, cujas irregularidades seriam decorrentes de contratos de prestação de serviços entre a Prefeitura de Corumbá e uma empresa de engenharia sediada em Campo Grande.

O dinheiro desviado seria direcionado aos servidores e empresários envolvidos. As investigações também indicaram que parte da verba destinada ao pagamento dos contratos é proveniente de repasse de recursos federais.

Offset

Em tradução livre para a língua portuguesa, a palavra “offset” significa “fora de alinhamento” ou “fora do lugar”. O nome da operação faz alusão à conhecida técnica de impressão, já que este é o principal ramo de atividade econômica, registrado nos órgãos competentes, de uma empresa investigada.

