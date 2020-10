Polícia Federal incinera cerca de 3,5 toneladas de droga

Matheus Rondon com informações da assessoria

Neste sábado (03), a Polícia Federal de Três Lagoas incinerou aproximadamente 3,5 toneladas de drogas, A ação ocorreu em uma indústria localizada no município, que dispõe de local adequado à combustão das substâncias entorpecentes e conta com forte esquema de segurança para preservar a segurança do comboio e instalações da empresa.

A droga queimada é fruto de diversas ações diretas da PF na circunscrição da Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas, bem como de ocorrências apresentadas por outras forças de segurança pública.

A incineração contou com a participação de membros do Ministério Público e servidores da Vigilância Sanitária, conforme preconiza a legislação em vigor.

Seguindo todos os protocolos de cuidados estabelecidos pelas autoridades do Ministério da Saúde em face da pandemia do Covid-19, a Polícia Federal continua trabalhando para a manutenção da lei e da ordem em benefício da sociedade.

