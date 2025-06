Polícia Federal lança operação para proteger Pantanal de MS de incêndios

A Polícia Federal iniciou nesta quarta-feira (25), a Operação Incêndios, com objetivo de adotar ações estratégicas de enfrentamento aos incêndios florestais no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

O plano tem início imediato também no Pantanal de Mato Grosso. Essa ação se expande para a Amazônia, mas também deve alcançar os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Pará nas próximas semanas.

"A operação marca o início de uma nova fase de atuação integrada, com medidas preventivas e repressivas, diante do agravamento dos eventos climáticos extremos e do aumento expressivo dos crimes ambientais nos últimos anos", destaca trecho da nota da Polícia Federal.

O plano tático prevê a instalação de bases avançadas em pontos críticos, a mobilização de equipes especializadas e dedicadas, o uso intensivo de tecnologia e geointeligência, além da atuação conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública e forças de segurança estaduais.

O objetivo é ampliar significativamente a capacidade de resposta da PF, que instaurou, em 2024, 138 inquéritos policiais relacionados a queimadas — um salto expressivo em comparação aos 46 registros de 2023. Em 2025, já foram instaurados 42 inquéritos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também