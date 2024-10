Polícia Federal mira em traficantes e desarticula organização criminosa em Ivinhema

A Polícia Federal deflagrou a Operação Defray para dar cumprimento em três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, em Ivinhema, durante esta terça-feira (15).

Conforme as informações policiais, as ações de hoje fazem parte de um desdobramento da Operação Lepidosiren, realizada em oito de agosto de 2024. A investigação aponta a existência de uma associação criminosa responsável pela organização, logística e financiamento do tráfico de drogas.

Durante as diligências, foram identificados e apreendidos um imóvel no valor de R$ 458 mil e uma caminhonete avaliada em R$ 519 mil, além do bloqueio de bens totalizando R$ 100 milhões, pertencentes aos envolvidos.

Diante dos fatos, os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, tráfico transnacional de entorpecentes e financiamento ao tráfico.

