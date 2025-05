Polícia Federal prende 6 por tráfico de drogas em Campo Grande

Seis pessoas foram presas durante a apreensão de uma grande quantidade de cocaína transportada em veículos que seguiam em comboio de Ponta Porã. O caso foi flagrado na manhã desta quinta-feira (22), nas proximidades de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Federal instalaram barreiras na região e iniciaram as abordagens a veículos suspeitos. Durante as fiscalizações, constatou-se a existência de fortes indícios de ocultação de drogas, o que motivou o encaminhamento dos veículos para perícia e inspeção minuciosa.

Nos compartimentos ocultos, como caixas de roda, tanques de combustível e estruturas internas atrás dos bancos, foram localizados inúmeros tabletes de cocaína. Em alguns casos, foi necessário o corte da lataria dos veículos para acesso aos entorpecentes.

A cocaína apreendida estava embalada com a mesma marca, indicando possível origem comum. Foram identificadas tanto porções de pasta base quanto de cloridrato de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 217 kg de drogas.

Os ocupantes relataram que receberiam entre R$ 10 mil e R$ 15 mil para realizar o transporte da droga, que teria como destino final a cidade de Campo Grande.

Foram apreendidos quatro veículos: uma Fiat Toro, duas caminhonetes Hilux e uma S10. Seis pessoas foram presas em flagrante.

