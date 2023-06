Polícia Federal prende homem com vídeos de pornografia infantil em Campo Grande

Na Operação Rede Limpa 2, deflagrada na manhã desta quinta-feira (1°) em Campo Grande, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem, que não teve a identificação revelada, armazenando vídeos e fotos de pornografia de crianças e adolescentes.

Na residência do criminoso, foi encontrada grande quantidade de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil armazenados em dispositivos digitais.

A operação Rede Limpa 2, além de ser mais uma ação da Polícia Federal no combate aos crimes virtuais relacionados ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

"Também é um compromisso da instituição em proteger as crianças e adolescentes e combater com rigor esse tipo de crime, restando aos suspeitos a certeza de punição", explica a nota.

O homem foi preso por abuso sexual infantil.

