Polícia Federal prende policial do Garras em flagrante recebendo propina em MS

O policial civil do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), Augusto Torres Galvão Florindo, foi preso em flagrante enquanto recebia R$ 160 mil de propina de um ex-policial. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (28), em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Federal, as equipes receberam uma denúncia anônima apontando que uma mulher iria sacar uma grande quantia para pagar propina a um policial, uma vez que ele estava envolvido em um esquema de contrabando e possível favorecimento pessoal.

Diante da situação, foi realizado o monitoramento para verificar a legalidade da denúncia, sendo então constatado vários registros criminais por contrabando e descaminho em desfavor do policial. Além disso, o marido da denunciante era ex-policial e fazia parte da rede.

A Polícia Federal então acompanhou de perto a situação, até que pegaram os suspeitos em flagrante no estacionamento de um supermercado localizado em Três Lagoas.

Os dois poderão responder pelos crimes de corrupção passivas, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

