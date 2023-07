Polícia Federal realiza prisão por tráfico internacional de drogas em Itaquiraí

Sarah Chaves, com informações da PFMS

A Polícia Federal realizou prisão em flagrante por tráfico internacional de drogas no Município de Itaquiraí, região do Assentamento Santo Antônio em Mato Grosso do Sul

Em atividade de rotina, Policiais Federais prenderam um homem que transportava 1.180 kg de maconha, acondicionadas em grandes tabletes na carroceria de uma caminhonete.

O homem foi preso em flagrante, a droga e caminhonete apreendidas.

