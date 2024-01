Polícia identifica assaltantes mortos em confronto com o Choque no Danúbio Azul

Saiba Mais Polícia Dupla morre em confronto com o Choque após roubo de carro no Danúbio Azul

No início da noite desta quarta-feira (24), a polícia confirmou a identificação dos dois assaltantes que morreram em um confronto com o Batalhão de Choque, no Danúbio Azul, logo após cometerem um assalto contra um motorista de aplicativo na região norte de Campo Grande.

O primeiro é Lucas Souza Meins Gonçalves, de 16 anos, enquanto o outro se trata de Jhonnathan Souza Meins Gonçalves, de 18 anos. Eles eram irmãos e possuíam praticamente as mesmas passagens na polícia.

De acordo com o informado pelo Batalhão de Choque, ambos possuem passagens por ameaça, roubo e roubo majorado pelo concurso de pessoas. Eles eram os dois indivíduos que estavam no Nissan Tiiga, que abordou um motorista de aplicativo e armados, levaram o Hyundai HB20.

Eles chegaram a ser perseguidos por uma viatura da Polícia Militar Rodoviária pelo anel viário, mas conseguiram despistar os policiais ao entrarem no bairro Danúbio Azul. Porém, o Batalhão de Choque passou a realizar diligências e encontrou uma casa onde o Tiiga estava estacionado com a porta aberta.

Na garagem da residência estava o HB20 roubado. Ao entrarem para verificar a situação e tentar realizar a abordagem, os militares foram surpreendidos com a presença dos irmãos que estavam armados. Um deles apontou a arma para os policiais e para repelir a injusta agressão, atiraram neles.

Pouco depois do fato, um carro com três pessoas chegou no local e foram abordados. Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos e um homem, de 28 anos, foi preso por participarem da ação delituosa.

