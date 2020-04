Polícia identifica e prende integrantes de quadrilhas que furtavam casas na capital

Três pessoas foram presas neste final de semana, um deles é integrante integrantes de uma associação criminosa especializada em furtos de residência em Campo Grande, quatro pessoas que fazem parte dessa associação foram identificadas pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, a identificação dos integrantes desta associação ocorreu no último sábado (18), após analises de câmeras de segurança de uma casa, localizada na Vila Gomes, furtada no dia 14 de abril.

Um dos autores do furto foi encontrado no Bairro Noroeste, ele confessou ter cometido o crime e confirmou a participação de outras pessoas. O criminoso também revelou que alguns dos itens furtados estava na casa de outro integrante do grupo.

Os agentes foram até a residência informada, localizada no Bairro Serravile, chegando no local encontraram a mãe de um dos criminosos, ela foi presa por estar utilizando alguns dos objetos furtados, um homem que estava no local também for preso, porque estava foragido da polícia.

Dentro desta residência onde ocorreram as duas prisões, foram encontrados diversos objetos furtados, como relógios, perfume, bijuterias, entre outros. Em outro imóvel, localizado no mesmo bairro, foram encontrados outros objetos furtados.

A polícia informou que o grupo utilizava um veículo Ford Fiesta, de cor vermelha, para escolher as residências onde os cries seriam praticados e também revelou que todos os criminosos possuem antecedentes criminais.

A ação foi realizada em conjunto por equipe da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros (GARRAS) e do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

