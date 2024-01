Polícia identifica ocupante de veículo que morreu na BR-163 em Campo Grande

Foi identificado como José Domingos Gaudêncio, de 43 anos, a pessoa que morreu em um grave acidente registrado no final da noite deste sábado (20) na BR-163, próximo ao bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande.

O JD1 Notícias está apurando mais detalhes sobre a dinâmica do ocorrido, uma vez que ainda não foram disponibilizadas as informações no boletim de ocorrência, que potencialmente foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Conforme relatado anteriormente pela reportagem, o grave acidente envolveu pelo menos dois veículos Volkswagen Gol e a colisão entre eles teria sido de maneira frontal, destruindo os dois carros com a batida.

As vítimas do acidente ficaram presas às ferragens, sendo que o Corpo de Bombeiros realizou o resgate de pelo menos quatro pessoas em estado grave, encaminhando-as para atendimento hospitalar. José Domingos estava sozinho no veículo.

A CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, precisou fechar os dois sentidos da rodovia para que a Polícia Rodoviária Federal, acompanhada da Polícia Civil e da Polícia Científica, pudessem realizar todos os levantamentos de praxe e coletar os detalhes que podem elucidar o que teria provocado o acidente.

