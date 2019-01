Polícia identifica suspeitos de executarem dois rapazes em emboscada no Tiradentes

Foram identificados pela Polícia Civil os dois rapazes que executaram a tiros, Deynner Araújo do Prado, 25 anos, e de Vitor Gabriel Pinheiro, 18 anos, no dia 16 deste mês, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Uma disputa pelo domínio da região do Nhá-Nhá seria a motivação para o crime.

Os nomes ainda não foram divulgados e falta apenas a identificação do mandante. O alvo seria o Vitor Gabriel que, supostamente, seria traficante e teria uma rixa com um dos envolvidos.

O condutor do veículo Deynner que não tinha nenhuma passagem pela polícia, teria morrido de "graça". O rapaz de 25 anos teria sido atingido por cinco disparos, um acertou o ombro, o outro direto na cabeça e três teriam atingido as costas. Já Vitor foi atingido com quatro tiros, dois nas mãos, um no peito e outro no rosto próximo ao nariz. Um adolescente de 14 anos que estava no carro, foi atingido por um tiro de raspão no joelho.

