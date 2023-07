Polícia identifica vítimas de grave acidente entre motos na MS-147, em Fátima do Sul

As vítimas da colisão entre duas motos, na noite de quinta-feira (27), na rodovia MS-147, em Fátima do Sul, foram devidamente identificadas pelas equipes da Polícia Civil.

Os motociclistas são Valter Junior Pereira de Oliveira, 29 anos, morador no distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis. Ele era condutor da Honda Biz que colidiu frontalmente contra uma Honda Titan preta, pilotada por Marco Antônio Cabreira Araújo, 28 anos, morador em Culturama, município de Fátima do Sul.

O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul chegou a ir até o local para atender a ocorrência, assim como a Polícia Civil e a Perícia.

As vítimas faleceram antes mesmo da chegada das equipes de socorro ao local da colisão, entre a oitava e nona linha. As circunstâncias do acidente envolvendo duas motos estão sendo apuradas.



